מערבות סיביר לאולמות הבלט: קרינה צ'יקיטובה הדהימה את תושבי רוסיה כשהתקבלה לאחד מבתי הספר היוקרתיים ביותר לריקוד ברוסיה כנגד כל הסיכויים. בת ה-11 הפכה לסטודנטית בביה"ס לבלט של יקוט בעיר יקוטסק, שברפובליקת סאחה-יקוטיה, המזרח הרחוק של רוסיה. כל זה רק 7 שנים אחרי ששרדה לבדה למשך קרוב לשבועיים באחד האזורים הקרים ביותר עלי אדמות ועלתה לכותרות בכל העולם.

קרינה הייתה רק בת 4 כשהלכה לאיבוד בטייגה, יער עבות, של מחוז אוליוקמינסקי. ממצאי החקירה אז חשפו כי היא עקבה אחר אביה מבלי שזה שם לב אל היער, ששורץ זאבים ודובים. אף על פי כן, הרשויות הצליחו למצוא את הילדה מצונפת בדשא גבוהה אחרי 12 ימים, כשהיא מורעבת, מיובשת ומלאה בעקיצות של יתושים. מאוחר יותר, היא חשפה כיצד שרדה בתנאי השטח הקשים.

בת ה-4 תיארה כיצד נהגה לאכול פטל ביער הסבוך בזמן שחיכתה במקומה עם הכלבה שלה, נאידה, בתקווה שמישהו ימצא אותה. קרינה שרדה את הלילות הקרים והקשים כשהייתה ישנה מחובקת עם הכלבה. בסופו של דבר, נאידה חזרה לבית הוריה של קרינה ומשם גששים הצליחו לעלות על עקבותיה של הילדה ולמצוא אותה.

View this post on Instagram

קרינה הפכה מאז לגיבורה מקומית. רשויות יקוטסק, בירת הרפובליקה, הציבו לכבודה פסל בדמותה יחד עם הכלבה הנאמנה שלה. כמו כן, פורסם ספר ילדים שנכתב בהשראת סיפור ההישרדות של הילדה ואפילו דובר על כך שיפיקו סרט דרמתי על חייה.

כיום בת 11, קרינה עזבה את בית הוריה ועברה לגור עם אלבינה צ'רפנובה, האפוטרופסית שלה ביקוטסק, על מנת שתוכל להשתלב בבית הספר לבלט. תוכנית הלימודים שלה אינטנסיבית כל כך, שרק בחופשת הקיץ וחופשת החורף יש לה פנאי לבקר את משפחתה, שמתגוררת במרחק של כ-560 ק"מ מביה"ס.

בשיחה עם כתבים מקומיים, אלבינה התייחסה להשתלשלות העניינים והדגישה שקרינה התקבלה לביה"ס היוקרתי על בסיס הכישרון שלה מבלי לקבל "הנחות סלב". "אני מאוד מרוצה מההתקדמות שלה בלימודים, ההשקעה שלה השתלמה", סיפרה. "היא עובדת קשה כמו כל רקדן אחר וגם לומדת בשקדנות. למרות זאת, היתרון שלה ברור על פני שאר התלמידים. היא גבוהה יותר מכולם".

'Mowgli' girl who survived weeks in woods places at prestigious ballet school https://t.co/UYlBVVT903 pic.twitter.com/k31BpRpL41