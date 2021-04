אלימות ברחובות בניו יורק: אישה בשנות ה-30 הסגירה את עצמה למשטרה אחרי שתועדה יורה למוות באישה אחרת. בסרטון ממצלמת האבטחה אפשר לראות את מה שתואר על ידי חוקרים בתור "חיסול ממוקד", כאשר לטישה בל (38) יורה בראשה של נישל תומאס (51).

תומאס פונתה לביה"ח במצב אנוש ושם נקבע מותה. בשעות האחרונות פורסם כי בל הסגירה את עצמה לרשויות ובמהלך חקירתה, התברר שהכירה את הקורבן. "השתיים ניהלו בעבר מערכת יחסים רומנטית", סיפר גורם המעורה בפרטי החקירה. "כרגע לא ברור מה המניע שלה, אבל הסברה הרווחת היא שזה קשור לפרידה שלהן".

Photos of the scene show the crime scene, as well, the bag valve mask known as the BVM that was left on the ground surrounded with blood as paramedics rushed the victim to the hospital. pic.twitter.com/Sn1sPF7Ick