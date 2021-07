כלי תקשורת בבריטניה מדווחים על סיפור טרגי של אם בת 34 שעמדה להתחתן בקרוב – ונדרסה למוות בתאונת פגע וברח. האסון הקשה אירע כאשר חזרה מבילוי לילי עם חברות. כעת מתנהל מצוד אחר הרכב הפוגע.

ההרוגה היא לורה קונולי, שזמן קצר לפני התאונה הקטלנית עוד עשתה שופינג בחיפוש נרגש אחר שמלת הכלה. היא הובהלה באמבולנס לבית החולים אך מותה נקבע זמן קצר לאחר מכן.

קונולי, וארוסה ג'ו מק'קולאג, היו אמורים להתחתן בשנה הבאה. השניים היו בזוגיות מאז למדו יחד בתיכון ויש להם בן משותף. כעת משפחתה קוראת לציבור לסייע במציאת רכב הטנדר הלבן שפגע בה והנהג שנמלט מהמקום מבלי להגיש לה עזרה.

The victim has been named as Laura Connolly, who lived locally. https://t.co/5oeDx6cTUb — RTÉ News (@rtenews) July 11, 2021

"כל מי שיש לו מידע כלשהו בנוגע לתאונת הפגע וברח שיפנה לרשויות", כתב דודה של לורה בפייסבוק. "זו חוויה טראומטית עבור כל בני המשפחה שלנו, הלם קשה מאוד. אם אתם מכירים את הנהג צרו קשר".

בינתיים גופתה של לורה הועברה לנתיחה שלאחר המוות. המשטרה עצרה גבר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות בתאונה.