תמונות מזעזעות מבית אימה במערב אנגליה עוררו את זעמו של שופט מקומי, שדרש תשובות מרשויות הרווחה המקומיות. תמונות מהנכס בווירן, הסמוכה לעיר ליברפול, פורסמו בבית המשפט ונתנו לנוכחים הצצה אל התנאים ההיגייניים הזוועתיים בהם שמונת דיירי המקום (בני זוג + 6 ילדים) אולצו לחיות.

המצב הקשה בבית נחשף אחרי ששוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח מהשכנים על עימות בין ההורים. הראשונים להגיע למקום תיארו אותו לממונים עליהם בתור "חורבה מהתקופה הוויקטוריאנית מאשר בית מהמאה ה-21".

על פי העדויות של השוטרים, הדירה הייתה מנותקת ממים, אשפה הייתה מפוזרת בכל עבר, כשעל הרצפה אפשר היה למצוא חיתולים משומשים, בוץ, גללים של עכברים ואפילו גוויות של עכברים. כמו כן, חדרי הילדים היו מטונפים מצואה של הכלב המשפחתי והמזרונים שלהם לא היו ראויים לשימוש.

