ריאן גרנת'הם נכנס לתעשיית הבידור האמריקאית באמצע שנות ה-2000, עוד כשהיה בן 9. הוא הופיע במספר סדרות וסרטי קולנוע, ולמרות זאת, השחקן הצעיר ככל הנראה ייזכר לעולמים בתור זה שרצח את אימו באכזריות.

נולד בקנדה ב-1998, גרנת'הם הופיע לפחות ב-8 סרטי קולנוע וסדרות עד גיל 10. שנה מאוחר יותר, הוא שיחק תפקיד קטן ב"מופע הפלאים של דוקטור פרנסוס" של הבמאי טרי גיליאם – שזכור לרוב בתור הסרט האחרון של הית' לדג'ר. מאז, הוא כיכב בסרט "יומנו של חנון" ובסדרות כמו "על טבעי" ו"ריברדייל". על פניו היה נדמה שזה רק עניין של זמן לפני שהוא יעלה לכותרות בגלל תפקיד ראשי בהפקה כלשהי – אף אחד לא שיער בדעתו שזה יקרה בגלל רצח בדם קר.

