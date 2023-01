טרגדיה בצפון ארה"ב: אם ושני בניה נמצאו קפואים למוות בשדה פתוח באזור העיר פונטיאק, מדינת מישיגן. מוניקה קנדי (35) ובניה, קייל (9) ומאליק (3), נמצאו ללא רוח חיים ביום ראשון האחרון, בסמוך לפרויקט דיור בשכונת לייקסייד. מייקל בושארד, השריף של מחוז אוקלנד, התייחס לאירוע ואמר שהאם התמודדה עם מחלת נפש וברחה עם שלושת ילדיה מביתה. בתה הגדולה של קנדי, לילי (10), היא היחידה ששרדה מבני המשפחה.

השריף בושארד ציין במסיבת עיתונאים כי נודע לרשויות האכיפה על התקרית לאחר שלילי סיפרה לאחד מתושבי האזור שבני משפחתה מתים בשדה. בת ה-10 דפקה על דלתות של דירות בסביבה עד שמישהו פתח והזעיק כוחות משטרה ורפואה לזירה.

"הטרגדיה הזו היא תוצאה של הדרדרות במצבה הנפשי של האם", סיפר בושארד. לטענתו, קנדי ברחה עם ילדיה מביתה לפני כשלושה שבועות בטענה ש"שוטרים מנסים לפגוע בה". תושבים העידו שראו את האם ושלושת ילדיה משוטטים באזור בימים האחרונים, מתחננים למזון ומסרבים לקבל כסף מאנשים.

"קיבלנו דיווחים על אישה שמסתובבת באזור עם ילדים ערומים, אבל כששלחנו אליה ניידות היא כבר נעלמה", הוסיף בושארד. "בתה של קנדי אמרה שבכל פעם שאמה ראתה משטרה, היא אמרה להם לשכב על הארץ וללכת לישון. באותו יום גורלי, הילדה הייתה היחידה שהתעוררה מבין בני המשפחה".

