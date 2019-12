ארה"ב: ג'ואן קאנינגהאם הודתה ברצח של א.ג'. פרנד

פרשיית הרצח של א. ג'. פרנד ממשיכה להסתעף: ג'ואן קאנינגהאם, אמו של הקורבן בן ה-5, הודתה לאחרונה ברצח מדרגה ראשונה במסגרת עסקת טיעון עם הפרקליטות של מחוז מק'הנרי אשר במדינת אילינוי. לעומתה, אביו של פרנד עדיין טוען כי הוא חף מפשע. קאנינגהאם ואביו של פרנד, אנדרו, נעצרו בחודש אפריל בעוון הרצח של בנם. על פי כתב האישום, השניים היכו את א. ג'. למוות לאחר שהרטיב את מיטתו בלילה ואז קברו את גופו בקבר רדוד מחוץ לעיר וודסטוק, כ-15 ק"מ מביתם בקריסטל לייק. השניים הואשמו בסדרה של סעיפים, הכוללים 5 סעיפי אישום של רצח מדרגה ראשונה. קאנינגהאם הואשמה בנפרד בעוד 7 סעיפים, הכוללים: 4 סעיפי תקיפה בנסיבות מחמירות, 2 סעיפי הכאת ילדים ועוד סעיף על כך שהיא לא דיווחה על מותו של הילד הנעדר. כעת, מתברר כי כל הסעיפים הללו נמחקו במסגרת עסקת הטיעון של התובע המחוזי. פטריק קנילי, התובע המחוזי, התייחס להשתלשלות האירועים ואמר כי הנאשמת הסכימה להודות בעברה החמורה ביותר אשר מיוחסת לה - רצח מדרגה ראשונה. "משמעות הדבר שיגזרו עליה בין 20 ל-60 שנות מאסר בפועל", הסביר קנילי. "לא ניתן יהיה לגזור עליה עונש מאסר ממושך יותר והיא לא תוכל להגיש בקשה לחנינה בשום שלב. עליה לרצות את העונש במלואו". אדרו פרנד ממשיך לכפור באשמה, לאחר שבחודש יולי הוא נמצא כשיר לעמוד למשפט. מעבר ל-5 סעיפי הרצח מדרגה ראשונה, הוא מואשם בעוד 6 סעיפים נוספים הכוללים: שני סעיפי תקיפה בנסיבות מחמירות, שני סעיפי שיבוש הליכי חקירת רצח, סעיף של הכאת ילד וסעיף נוסף על כך שלא דיווח על מותו של הילד. התובע המחוזי הדגיש כי עסקת הטיעון לא מונעת מקאנינגהאם להעיד נגד בן זוגה. View this post on Instagram A post shared by ABC7 Southern California (@abc7la) on Apr 24, 2019 at 3:02pm PDT ההודעה על עסקת הטיעון הסעירה את תושבי קריסטל לייק, רבים מהם סבורים שהיא שערורייתית. "זה ביזיון", אמר גאס פלהרטי, אחד השכנים של בני הזוג. "הפרקליטים נותנים להם הזדמנות לחמוק מן האשמה בקלות. אין צדק במשפט הזה". גזר הדין של קאנינגהאם נקבע ל-30 בינואר 2020. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן