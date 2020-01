קתרינה גפוננקו, אשתו של ולדימיר גפוננקו, טייס המטוס שהופצץ באיראן, חשפה מה אמר לה בעלה בשיחתם האחרונה, לפני שעלה לטיסה הגורלית. לדבריה של קתרינה, בעלה היה בטוח כי הטיסה שהייתה מתוכננת לחזור מאיראן לקייב תתבטל לנוכח המתח ההולך וגובר בין איראן לארה"ב. כאשר התברר שהטיסה תצא כמתוכנן, שניהם החלו להיות מודאגים. "ביקשתי ממנו 'אל תטוס, אל תעשה את זה'", אמרה אשתו בריאיון לחדשות סקיי. לדבריה, ולדימיר אמר כי אין ברירה וש"אם זה לא אני, אין אף אחד אחר. אם הטיסה מתוכננת לצאת במועד, אני חייב לטוס". קתרינה אמרה שאחד המשפטים האחרונים שהיא אמרה לו היה "אני מבקשת ממך שתישאר", אך הטייס שהרגיש מחויב לנוסעיו המשיך לומר לה כי אין ברירה - ויצא לדרכו האחרונה. View this post on Instagram A post shared by satggin.s.j (@satggin) on Jan 11, 2020 at 10:24am PST ולדימיר הטיס את מטוס בואינג 737 ב-7 בינואר, מקייב לאיראן. למחרת בבוקר תוכנה טיסת חזרה מאיראן לקייב, חרף העובדה שאיראן שיגרה כבר מספר טילים למטרות אמריקאיות ברחבי גבול עיראק, בתגובה לחיסולו של קאסם סולימאני. כל 176 הנוסעים שעלו לטיסת הבוקר הזו שיצאה מאיראן לכיוון קייב ביום רביעי האחרון, נהרגו כאשר המטוס הופצץ דקות ספורות לאחר המראתו. {title}





