"הוא נהג לומר לי שאני מיוחדת, שאני שונה משאר הבנות. הייתי אז רק בת 15 וחלק מקבוצה, לא רציתי להרוס לכל השאר. אז נסחפתי אחריו. בסופו של דבר, הוא בודד אותי מכולן ומערכת היחסים התחילה להיות רעילה מאוד": נשים שהיו חלק מכת המין של המטיף הטורקי עדנאן אוקטר חושפות את הזוועות שהתחוללו מאחורי הקלעים. בשיחה עם כלי תקשורת מרחבי העולם, שתי "חתלתולות" לשעבר תיארו כיצד חברי הכת התעללו בהן מינית – בזמן שאוקטר כפה עליהן לבצע ניתוחים קוסמטיים בלי שום הרדמה.

עדנאן אוקטר בן ה-64 עלה לתודעה במדינת המוצא שלו כבר בתחילת שנות ה-90 בתור חוקר של מדעי החברה. למרות זאת, הוא התפרסם בתחילת העשור הקודם אחרי שהחל להופיע בערוץ הטלוויזיה A9 ולפרסם דרשות שונות הנוגעות למה שהוגדר על ידו בתור "האסלאם האמיתי". בשלב מסוים, הוא החל להקיף את עצמו בנשים יפהפיות (אותן הוא כינה "חתלתולות") ובשורה של גברים (שקיבלו את הכינוי "אריות"). אף על פי כן, עד מהרה התברר כיצד נהג לנצל את המאמינים שלו והוא הואשם בשורה של עברות מין ופשע מאורגן.

סדא איסלדר, כיום בת 50, הייתה רק בת 15 כשהכירה את אוקטר לראשונה. לטענתה, הוא הכריח אותה להתחתן איתו כשהייתה בת 30 ובשלב מסוים, אפילו כפה עליה לבצע ניתוח אף בלי הרדמה. בשיחה עם אתר ה-Sunday Times, היא סיפרה שעד היום היא זוכרת את התחושה של הפטיש והאזמל ששוברים לה את העצמות.

