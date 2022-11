רשויות האכיפה בצפון-מזרח ארה"ב פתחו בחיפושים אחר נערה בת 19 שיצאה לטייל בהרי ניו המפשייר ונעלמה. אמילי סוטלו נראתה בפעם האחרונה על ידי אמה, שהורידה אותה בתחילת מסלול ההליכה של הר לפייט ביום ראשון האחרון. מאז, נותק איתה הקשר ולא ברור מה עלה בגורלה.

גורמים המעורים בפרטי המקרה טוענים שיש חשש לחייה של הנערה. אמה סיפרה לבלשים שאמילי היא סיירת מנוסה, אולם אין לה כמעט ניסיון עם מסלולי הליכה בתנאי חורף קשים. על פי ההערכות, הטמפרטורות באזור הר לפייט צנחו בלילות האחרונים למינוס 17 מעלות עם רוחות חזקות מאוד. כמו כן, צוין שהיא יצאה לדרכה עם ביגוד שלא מתאים לעונה.

Crews spent the day searching the highs and lows of Lafayette, Haystack and the Flume trails looking for 19-year-old Emily Sotelo. https://t.co/9d5FYwo52s pic.twitter.com/8hehnq1Tds

"אמה אמרה שהיא נעלה נעלי ספורט, מכנסי רוח ומעיל קל", סיפר צ'ארלי סטיוארט, מנהל יחידת החילוץ וההצלה של עמק פמי. "היא אמרה שהיא הורידה את אמילי בתחילת המסלול ומשם הנערה יצאה לדרך. אז אנחנו יודעים לפחות מאיפה להתחיל".

תריסר צוותי חיפוש יצאו לסרוק את מסלולי ההליכה, הנהרות והנחלים באזור הר לפייט – שפסגתו עומדת על יותר מ-1,600 מטרים. מעבר לזה, מסוקים של המשמר האזרחי הוזעקו לאזור גם כן כדי לסייע לכוחות הקרקעיים.

@NHfishandgame are still searching for 19-year-old Emily Sotelo who was last seen Sunday morning. Capt. Eastman says the big concern is the frigid overnight weather. Sotelo was last seen in a brown jacket and exercise pants wearing sneakers. #wmur pic.twitter.com/q3IpWjzCHZ