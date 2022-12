מנהלת בית ספר ממדינת ג'ורג'יה, ארה"ב, נעצרה בחשד לאונס קטין, לאחר שהתברר שניהלה איתו מערכת יחסים אינטימית. ראשל לואיז טרי (43) הובאה למעצר ביום חמישי האחרון בתום חקירה שהחלה ב-9 בנובמבר. היא הואשמה מאז בשורת עברות נוספות, כולל תקיפה מינית והספקת אלכוהול לבני נוער.

החקירה נגד טרי החלה בעקבות תלונה שהוגשה למפקח משרד החינוך במחוז מוריי (Murray) לפיה המורה הוותיקה סיפקה אלכוהול למסיבה של קטינים. משם החקירה הועברה למשרד השריף המקומי ובסופו של דבר, גם לידי הבולשת של מדינת ג'ורג'יה (GBI) לאחר שחומרת מעשיה של טרי התבררו.

ה-Dalton Daily Citizen, אתר חדשות מקומי, פרסם שטרי היא מורה עם יותר מ-20 שנות ניסיון בהוראה. כמו כן, היא מנהלת של מספר תוכניות חינוך פדרליות ומשתכרת ביותר מ-100 אלף דולר בשנה. היא הושעתה מתפקידה בעקבות התפוצצות הפרשה.

דובר בית הספר שבו עבדה הגיב לפרטים בשיחה עם כלי התקשורת האמריקאים ואמר ש"כולם מזועזעים ועצובים" מהגילויים החדשים. "מדובר בהאשמות קשות מאוד", ציין. "הבטיחות של תלמידנו נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו".

טרי מואשמת ב-10 סעיפים של הספקת אלכוהול לקטינים, שני סעיפים של תקיפה מינית וסעיף נוסף של אונס קטין. היא הודתה בעברות הספקת האלכוהול, אך מכחישה את עברות המין. במידה ותורשע במעשיה, בית המשפט עשוי לגזור עליה עונש שנע בין 10 שנות מאסר ל-20 שנות מאסר.