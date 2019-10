האנה לואו, בת 29 מאנגליה, נפלה למותה ממפל במהלך טיול טבע שערכה יחד עם בן זוגה, אדם סטאנאווי, בפארק הלאומי פיק דסיטריקט. האסון קרה יום לפני יום הולדתו ה-30 של סטאנאווי. השניים החליטו לטייל בפארק יחד עם אמה ואחותה של לואו, דבר שעשו בשגרה כחובבי טיפוס וטראקים. לאחר כשלוש שעות בהן טיילו יחד, הזוג החליט להתרחק ולהתבודד כדי לקבל קצת זמן איכות לבד. השניים התיישבו על קצה של מפל ודיברו על עתידם המשותף ועל כך שהיו אמורים לקנות למחרת בית משלהם לגור בו יחד. כאשר הם החליטו לקום ולחזור חזרה, לואו החליקה ולא הצליחה להיאחז בסטאנאווי. היא נפלה מגובה של כ-18 מטרים. View this post on Instagram A post shared by Hannah Lowe (@hannahmaryeva_) on Apr 20, 2019 at 4:52am PDT "האנה הסתובבה והחליקה על הסלעים", אמר בן זוגה בהצהרה לבית המשפט. "הסתובבתי לאחוז בתיק שלה אבל לא הצלחתי לאחוז אותו בזמן והיא נפלה. הסתכלתי אבל לא יכולתי לראות אותה כי הראייה שלי לא כל כך טובה. צעקתי לאמא של האנה והיא הגיעה". השניים חייגו לכוחות ההצלה וניסו להגיע לתחתית המפל, שם נחתה הצעירה. אולם לאחר כחצי שעה הם קיבלו את החדשות הרעות והבינו שהיא סבלה מפגיעה מוחית קשה וכל שנותר הוא להכריז על מותה. חוקרים בדקו את נסיבות המקרה ושללו חשד לאירוע פלילי. כוחות ההצלה הזהירו מבקרים מלסכן את חייהם באזורים אלה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן