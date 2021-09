אישה ממדינת ניו יורק נעצרה בחשד שרצחה את תינוקה רגעים ספורים אחרי לידתו ואז ניסתה להסתיר את גופתו. אנדי רייט בת ה-30 מואשמת כעת בשני סעיפים של רצח מדרגה שנייה, בזמן שהתובע בתיק טוען כי מדובר ברצח אכזרי במיוחד.

רייט טענה בזמן החקירה שתינוקה מת כתוצאה מהפלה בשבוע ה-38, אך הממצאים בביתה מצביעים אחרת. על פי החקירה, החשודה החלה ללדת באמצע הלילה, בזמן שבן זוגה יצא עם חבריו. היא אז רצחה את התינוק בעצמה והסתירה את גופתו בשקית זבל בקומת המרתף שלה. בן זוגה חזר לביתם מאוחר יותר והזעיק אמבולנס אחרי שראה את מצבה הקשה של רייט. לטענתו, לא היה לו מושג לגבי הלידה או הרצח.

DA Flynn said this happened last October 5. She had a home birth in the Town of Tonawanda. When her boyfriend and friend got home, they did not know she had a home birth but recognized she was in medical distress.



The baby was later found dead in a garbage bag in the basement. pic.twitter.com/TKeJFXJtuJ