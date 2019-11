"מה שקרה לי מאוד לא בסדר – אסור לעשות דבר כזה לילדים. לא הייתי מאחלת את מה שעשו לי לאף אחד": נטליה גרייס נחשפה בסוף השבוע לראשונה לגבי פרשת ההזנחה של הוריה המאמצים, אשר נטשו אותה בגיל 8 בדירה במדינת אינדיאנה לפני שנמלטו לקנדה. פרשת ההזנחה של בני הזוג ברנט זעזעה את העולם כולו בספטמבר האחרון, לאחר שכתב האישום נגדם חשף את פועלם נגד נטליה – בתם המאומצת הלוקה בגמדות. בשנת 2012, בני הזוג נטשו את הילדה בדירתם בעיר לאפייט ועברו עם ילדיהם הביולוגיים לקנדה, אבל לא לפני ששינו את גילה במסמכים ל-22. כאשר התגלה מה עשו, השניים טענו כי נטליה היא בכלל נוכלת מבוגרת הלוקה בנפשה, שניסתה לרצוח את בני משפחתם. בריאיון לתוכניתו של ד"ר פיל, נטליה התייחסה להאשמות נגדה מצד הוריה המאמצים לשעבר והדגישה כי "זה בכלל לא נכון". אמה המאמצת החדשה של נטליה, סינת'יה, הוסיפה כי כל ה"הוכחות" שיש לבני הזוג ברנט הן שקר אחד מוחלט – כולל מסמכים רפואיים שמוכיחים לכאורה את טענתם ועדויותיהם כי ראו שרידים של מחזור חודשי על אחד התחתונים של נטליה. "ב-7 השנים האחרונות שאני מטפלת בנטליה, לא ראיתי זכר למחזור החודשי שלה", סיפרה סינת'יה. "למעשה, בכלל לא התחיל לה המחזור". הילדה, כיום בת 16, מוסיפה כי האשימו אותה בעבר גם בכך שניסתה להרעיל את הקפה של קריסטין ברנט - אמה המאמצת לשעבר - באמצעות חומרי ניקיון. "זה קרה בזמן שניקיתי את השיש במטבח ועמדתי על כיסא כדי להגיע לאזור ליד פינת הקפה", היא מספרת. "הזזתי את הכוס שלה כדי שאוכל להגיע לספוג ניקיון. פתאום קריסטין הגיעה והתחילה לצרוח 'מה את עושה?!'. היא טענה שניסיתי לשפוך חומרי ניקיון במשקה שלה. אפשר היה לראות בתוך הכוס, לא היה בה שום דבר". Kristine and Michael Barnett adopt Natalia in Florida in May 2010. Natalias birth certificate says she’s born in Ukraine and she’s 6 years old. (Kristine and Michael) pic.twitter.com/hNoPOQbRUI — kenz (@mackenzayye) September 28, 2019 Kristine claims Natalia was an adult con artist who tried to kill her. Just recently, the Barnett’s were charged with neglect of a dependent. pic.twitter.com/yRUbCDWgVP — kenz (@mackenzayye) September 28, 2019 בהמשך הריאיון עם ד"ר פיל, נטליה שחזרה את הרגע שבו מייקל וקריסטין ברנט הודיעו לה שבכוונתם לנטוש אותה בלאפייט. "לא ידעתי מה לומר", היא סיפרה. "בכלל לא תפסתי מה קורה סביבי עד הרגע שזה קרה". לטענתה, בני הזוג עזבו אותה בבית עם מאגר של פחיות שימורים ומיקרוגל. נטליה חיה לבדה בדירה במשך כמה חודשים, עד שאחד השכנים הבחין במצבה ויידע את הרשויות. נטליה חיה כיום עם משפחה מאמצת חדשה ואוהבת. לקראת המשפט של בני הזוג ברנט, היא השיגה מספר מסמכים רפואיים שמוכיחים כי היא נולדה בשנת 2003. השניים מואשמים כעת בהזנחת קטין ואם יימצאו אשמים, עשוי להיגזר עליהם עונש מאשר של 36 חודשים וקנס של 10,000 דולר. מועד תחילת המשפט נקבע ל-28 בינואר, 2020. {title}





