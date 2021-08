התיעוד הקשה משדה התעופה בקאבול, אפגניסטן, שם אינספור תושבים ניסו להידחף אל טיסות חילוץ של הצבא האמריקאי, ממשיך לזעזע את העולם. בין הסרטונים הקשים ביותר מאותו יום היה תיעוד של בני אדם נופלים מגובה של עשרות מטרים, מיד אחרי ההמראה של אחד מכלי התעופה – כעת, תושבי האזור טוענים שלפחות שניים מהקורבנות זוהו.

על פי הפרסומים בכלי התקשורת באפגניסטן, שני הקורבנות שנראים נופלים מהמטוס בסרטון המזעזע הם למעשה אחים בני 16 ו-17, שהיו מוכרים בשווקים של קאבול. הידיעה פורסמה לאחר שגולשים מקומיים הגיבו לתיעוד הקשה וכמה מהם טענו כי הכירו את השניים.

"יש לי דמעות בעיניים מלראות את הדבר הזה", ציין אחד הגולשים, שאמר שהשניים גרים בשכונה של קרובת משפחה שלו. "הם היו שני נערים. החזירו את הגופות לאמא שלהם. היא נשארה עכשיו בלי אף אחד".

גולשים אחרים ציינו שהשניים נהגו למכור אבטיחים בשווקים של קאבול בשביל לפרנס את משפחתם. "ראיתי אותם כמה פעמים מחפשים אוכל בפחים כדי להאכיל את אמא שלהם", הוסיף גולש אחר. "אין לי מושג איך היא תשרוד עכשיו תחת משטר הטאליבן".

