אב ממדינת מינסוטה נידון ל-5 שנות מאסר אחרי שהרעיב את בתו למוות. ג'וליוס פיינדיי האב (42), תושב רד לייק (שמורה של בני הקהילה הילידית בצפון המדינה), הודה בסעיף הזנחת ילד – עבירה פלילית שעונשה המירבי הוא 5 שנות מאסר או קנס של 10,000 דולר. השופט פטריק שילץ ציין בזמן גזר הדין שהקורבן לא גוועה ברעב בגלל מחסור במזון בבית, אלא כי "אביה הזניח אותה כמעט בכל דרך אפשרית".

ג'ול סקיי פיינדיי מתה בערב חג המולד (ה-25 בדצמבר) של שנת 2022. היא הייתה אז רק בת 7. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שבזמן מותה, גופתה נראתה כמו שלד. שרון מרי רוזבר, אימו של ג'וליוס, נעצרה גם היא בחשד למעורבות בפרשת מותה של הילדה והורשעה בהזנחת ילד. טרם נקבע מועד גזר הדין שלה.

