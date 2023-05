מבצע חיפושים אחר נעדרת בת 14 הוביל את רשויות האכיפה באוקלהומה לתגלית מזוויעה. משרד השריף של מחוז אוקמולג'י הודיע ביממה האחרונה כי הפסיק את החיפושים אחר אייבי וובסטר לאחר שגופתה נמצאה בביתו של עבריין מין מורשע בעיר הנרייטה, השוכנת כ-80 ק"מ דרומית לעיר טולסה.

דוברות משרד השריף פרסמה כי הגופות נמצאו בביתו של ג'סי מקפאדן, שנשלח למאסר בשנת 2004 בגין אונס וגניבה. הוא שוחרר בשנת 2020 ומאז הואשם בעבירות מין נגד קטינים. אדי רייס, השריף של מחוז אוקמולג'י, ציין בהודעה לתקשורת ש-6 גופות נוספות נמצאו בזירה, שזוהו מאז בתור מקפאדן, אשתו הולי, בתו ההגדולה אליזבת', בנו מייקל, בתו הקטנה טיפאני ונערה נוספת שהתארחה בבית ששמה בריטני ברואר.

HENRYETTA: This is the scene off Holly Road, where investigators say seven bodies have been found. It’s believed 14 y/o Ivy Webster and 16 y/o Brittany Brewer are two of those. @koconews pic.twitter.com/4v3Ob6GVI4