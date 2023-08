בני זוג ממדינת טנסי שנעלמו למשך יותר משבוע באלסקה נמצאו בטוחים ובמרחק קילומטרים בודדים ממכוניתם. ג'ונס בייר (50) וסינת'יה הובספיאן (37), במקור ממדינת טנסי, אותרו על ידי מטייל שחלף באזור שלהם, 8 ימים אחרי שיצאו לטיול סמוך לעיר פייבנקס, מרכז אלסקה. נכון לעכשיו לא ברור כיצד בני הזוג שרדו כל כך הרבה זמן בשטח, אך אחותה של סינת'יה סיפרה שהם נמצאו מיובשים, מותשים ומורעבים.

"אנחנו שמחים מאוד שהם נמצאו והם בסדר", כתבה סבין מילבי, אחותה של הובספיאן, בקבוצת פייסבוק שנפתחה בעקבות היעלמותם. "עדיין מוקדם מדי בשביל להיכנס לפרטים של איך כל זה קרה. כל מה שאני יכולה לספר כרגע זה שהם יצאו לטיול קצר ונעלמו. הם לא מטיילים מנוסים".

Cynthia Hovesepian and Jonas Bare are originally from Nashville, TN. On Cynthia’s YouTube page bio, she has stated "Jonas Bare killed me if I die 1/8/2020". An airbnb was booked in Alaska, they checked in on August 9th and were supposed to check out on August 11th. pic.twitter.com/xbo2IPFAUO