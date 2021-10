מאז השתלטו על אפגניסטן, זורמים מהמדינה המשוסעת עוד ועוד סיפורים מזעזעים על מעשיהם האכזריים של אנשי הטאליבן בחסרי הישע שלא יכלו לעזוב את המדינה. כעת, מתפרסמות תמונות חדשות, בהן נראות גופות של "פושעים" שנתלו על דחפורים ענקיים למען יראו וייראו.

בתמונות הגרפיות שהופצו ברשתות החברתיות מוצגות הגוויות מונפות באוויר ותלויות מצווארן במחוז אובה. לטענת בכיר בטאליבן, מדובר בשלושה שודדים שפרצו לבית ולכן הוצאו להורג.

התצוגה המבעיתה הזו היא דוגמה נוספת לסוג הפרקטיקות הנהוגות בטאליבן נגד אזרחי אפגניסטן, וגורמות לדאגה בינלאומית בעקבות רמיסת זכויות האדם במדינה. התמונות הללו מגיעות רק שבועות ספורים לאחר שגופותיהם של חוטפים לכאורה נתלו ממנוף באמצע כיכר סואנת באפגניסטן לאחר הוצאה להורג עקובה מדם.

עדי ראייה סיפרו כי ארבע הגופות נגררו לכיכר בהראט ולאחר מכן נתלתה אחת מהן על מנוף - כאשר שלוש גוויות הועברו לחלקים אחרים של העיר לתצוגה פומבית.

לאחרונה אף דווח כי שלטון הטאליבן החל להפעיל "משטרת מוסר" אכזרית, שנועדה לאכוף את חוקי השריעה על נשים באפגניסטן. בתוך כך, ההנהלה החדשה של אוניברסיטת קאבול החמירה את ההגבלות על נשים והודיעה כי תאסור על סטודנטיות להיכנס למוסד ללא הגבלות זמן, הן כמרצות והן כסטודנטיות. "כל עוד האוניברסיטה לא מספקת סביבה איסלאמית אמיתית לכולם, נשים לא יורשו להגיע לאוניברסיטאות או לעבוד", צייץ בחשבון הטוויטר נשיא אוניברסיטת קאבול. "האיסלאם קודם לכל".