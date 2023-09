טיסה מארה"ב לספרד נאלצה לשנות את מסלולה ולבצע נחיתת חירום בגלל "בעיית פסולת ביולוגית" מפתיעה. זה קרה בזמן טיסה DL194 של חברת Delta מאטלנטה, ג'ורג'יה, לברצלונה ביום שבת האחרון. כלי התעופה היה באוויר במשך שעה לפני שנאלץ להסתובב ולחזור בחזרה לנקודת המוצא שלו – הסיבה? נוסע מסכן שלא הפסיק לשלשל.

"יש לנו בעיית פסולת ביולוגית", נשמע הקברניט אומר למגדל הפיקוח בהקלטה שעלתה לאתר LiveATC (שמעלה שיחות מרשת הקשר של טיסות מסחריות). "יש לנו נוסע ששלשל לכל אורך המטוס, אז הם רוצים לחזור בחזרה לאטלנטה". לפי הפרסומים בכלי התקשורת האמריקאים, המטוס נחת בסופו של דבר ביעדו 8 שעות אחרי המועד המקורי שלו. לא ברור אם הנוסע שחש ברע היה על הטיסה באותו זמן.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1