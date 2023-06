גבר רוסי מת אתמול (חמישי) אחרי שכריש טיגריסי חבט בו בעוצמה ואז טרף אותו, ליד אתר נופש מצרי בים האדום, כך דיווח "הגרדיאן". צוללן שהגיע לזירה מיד לאחר התקיפה, שאירעה סמוך לעיר הורגהאדה (ע'רדקה) שבמצרים, סיפר כי אנשים מיהרו לעזור אחרי שמציל ממלון סמוך הפעיל אזעקה - אולם לא הצליח להגיע אליו בזמן.

בתיעוד קשה לצפייה שמסתובב ברחבי הרשת, שמציג לכאורה את התקיפה, נראה אדם נחבט בעוצמה בתוך המים, לפני שכריש טיגריסי שחג סביבו, מתקיף אותו שוב ושוב ומושך את גופו מטה לים, תוך שהקורבן מנסה להיאבק בו ללא הצלחה.

אזהרה: הסרטון עלול להיות קשה לצפייה

