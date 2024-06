העיתונאי הפלסטיני שהחזיק חטופים ישראלים בבית משפחתו בנוסיראת עבד גם בשביל סוכנות ידיעות אמריקאית, כך לפי ה-NY Post. עבדאללה ג'מאל – שהחזיק בביתו שלושה מתוך ארבעת החטופים שחולצו במבצע "ארנון" – כתב כתבות עבור ה-Palestine Chronicle, שהמערכת שלו ממוקמת בעיר אוליפיה שבמדינת וושינגטון. כעת מרכז ההגנה היהודי הלאומי (NJAC) דורש ממשרד המשפטים וה-FBI לחקור את סוכנות הידיעות הפרו-פלסטינית בטענה שהם תומכים בארגון הטרור.

ב-NJAC טוענים שג'מאל, שהוגדר על ידי צה"ל כפעיל טרור, היה דובר של ארגון חמאס בזמן שעבד במשרד העבודה בעזה. הוא כתב מספר כתבות לאורך התקופה האחרונה לגבי המציאות בעזה בצל המלחמה ואף הוגדר בתור "כתב" באתר האינטרנט של ה-Palestine Chronicle. אולם, בעקבות הפרסומים שהוא החביא בדירתו את החטופים אלמוג מאיר ג'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו, עורכי האתר מיהרו לשנות את הסטטוס שלו ל"כתב פרילנס". ב-NJAC סבורים שהשינוי הוא ניסיון של סוכנות הידיעות להרחיק את עצמם מפעיל הטרור.

The US-based Palestine Chronicle (a 501c3 nonprofit based in Washington State) is attempting to cover up evidence of its ties to a Gaza terrorist and Hamas spokesperson. This morning, the @PalestineChron website changed "correspondent" to "contributor." pic.twitter.com/w3WKdq2t6o