תינוק שהוריו נעלו אותו בטעות בתוך מכוניתם ניצל בנס, אחרי שאביו וגבר אחר שברו את השמשה הקדמית של הרכב כדי לחלצו. התקרית אירעה בעיר הרלינגן, השוכנת סמוך לגבול עם מקסיקו, ביום רביעי האחרון בסביבות השעה 10:30. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי הוריו של התינוק יצאו ממכוניתם, ושכחו את המפתחות בפנים. כעבור כמה רגעים, הרכב ננעל ובנם נותר לכוד בפנים.

עוברת אורח תיעדה את רגעי הדרמה בהם אבי התינוק שבר את השמשה הקדמית בעזרת מפתח ברגים. עד מהרה, גבר אחר הגיע לזירה עם מוט ברזל ופטיש כדי להרחיב את החור. עדי ראייה סיפרו שאישה אז הזדחלה לתוך המכונית, שחררה את התינוק מהמושב שלו ואז הוציאה אותו מהרכב הלוהט.

Dramatic video shows a desperate father using any means necessary to rescue his baby from a hot car in Harlingen, Texas. pic.twitter.com/4weToHNUW9