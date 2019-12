טלטלה נוספת בפרשת מות הפעוטה שנפלה מקרוז

פרשת מותה הטרגי של קלואי ויגאנד מסתעפת: סלבטור אנלו, סבה של הפעוטה, הודיע לאחרונה כי בכוונתו לסרב להסדר הטיעון שהוצע לו על ידי הפרקליטות בפורטו ריקו, לפיו הוא יודה באשמה ולא יוטל עליו עונש מאסר. אנלו מואשם בגרימת מוות ברשלנות של נכדתו. ב-7 ביולי, קלואי נמצאה מתה על סיפון הקרוז של חברת Royal Caribbean לאחר שנפלה מגובה של כ-45 מטרים. ממצאי החקירה חשפו קלואי נפלה מהחלון הפתוח בקומה ה-11 של הספינה, כאשר הייתה תחת השגחתו של סבה. הפרקליטות המחוזית הציעה לנאשם הסדר טיעון לפיו הוא יודה באשמה, תוטל עליו תקופת מבחן מינימאלית והוא לא יישלח לכלא. למרות זאת, הסב דחה את ההצעה והחליט לקחת את הסיכון מול חבר המושבעים בבית המשפט. אנלו ממשיך לדבוק בגרסתו כי הוא לא ידע שהחלון היה פתוח בגלל עיוורון הצבעים שלו. בריאיון לתוכנית הבוקר This Morning של רשת CBS, אנלו אמר: "אני עיוור צבעים אז זה היה משהו ש... אני לא יודע. אני לא ראיתי את החלון. נאמר לי שזאת עלולה להיות הסיבה שלא ראיתי את החלון הפתוח". הוריה של קלואי ממשיכים לתמוך באנלו ומאשימים את Royal Caribbean ברשלנות שהובילה למותה של בתם. כמו כן, הם הגישו תביעה נגד חברת הקרוז על כך שהם לא התקינו אמצעי אבטחה במוקד התקרית. עם זאת, עוד ועוד קולות מתעוררים המטילים ספק בגרסת הסב לאירועים. View this post on Instagram A post shared by US Daily Report (@usdailyreport) on Nov 1, 2019 at 12:27am PDT סרטון האבטחה שתיעד את הרגע בו נפלה קלואי למותה, הגיע לידי עורך הדין של הסב, מייקל וינקלמן. מספר כתבים נחשפו אליו אך בשל הרגישות הרבה, משפחתה של קלואי ביקשה בינתיים שלא לחשוף את התיעוד הקשה. כתבים טוענים כי הסרטון אינו עולה בקנה אחד עם סיפורו של הסב, אשר אמר בהתחלה כי ממש תוך שניות אחדות קלואי נפלה מידיו. בסרטון, לפי תיאורו בכלי התקשורת בארה"ב, הסב נמצא לפחות כ-30 שניות ליד המעקה. הוא בודק אותו, מרים את קלואי למעלה ונשאר כך איתה. לדעת רבים, בזמן הזה הוא היה אמור לשים לב שהחלון פתוח לרווחה. למרות הספקות המתעוררים, הוריה של קלואי עדיין עומדים מאחורי הסב ותומכים בו. וינקלמן התייחס לנסיבות התקרית ואמר: "שלוש מילים פשוטות: זהירות החלונות נפתחים. אם היה במקום את השילוט המתאים, לא היינו כאן עכשיו. אם רק הייתה שם מדבקת אזהרה, קלואי עדיין הייתה בחיים". צוות ההגנה של אנלו ינסו כעת להוכיח כי הוא באמת מתמודד עם עיוורון צבעים אשר מנע ממנו להבחין בחלון הפתוח. מועד השימוע הבא שלו נקבע ל-27 בינואר הקרוב. {title}





