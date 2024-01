יותר ויותר אנשים ברחבי העולם בוחרים להתייצב לצד חמאס מאז מתקפת שבעה באוקטובר על ישראל, ובאופן אירוני גם למלא את הרחובות בדרישה להפסקת אש בעזה. מי שצוברת לאחרונה תאוצה כמוקד עלייה מרכזי למחאות אנטי-ישראליות היא ניו יורק, שם תועד השבוע במנהטן נהג שנחסם על ידי מפגינים - יוצא מדעתו.

בתיעוד, ששותף ברשתות, בין היתר גם בחשבון האינסטגרם "כותבים נגד המלחמה בעזה", המזוהה עם קבוצת כותבים שקמה זמן קצר אחרי מתקפת חמאס, נראה הנהג מנסה לפנות שמאלה לכיוון גשר מנהטן. המפגינים הפרו-פלסטינים מנעו ממנו להמשיך בדרכו, והנהג הזועם לא הצליח להשתלט על עצמו.

"אל תיגעו לי ברכב", הפציר בהם ממושבו, לפני שמהר התחלף לו הטון: "אתם משבשים את התנועה מטומטמים. אתם לא יכולים לעשות את זה. זה בניגוד לחוק", צעק הנהג למפגינים.

זמן לא רב חלף – והנהג החליט לצאת מרכבו. "אני לא הולך לדרוס אותם, אני עומד להתחיל לחלק אגרופים", אמר בשעה שהתקרב לעבר המוחים. בשלב זה, התחיל לדחוף את המפגינים שחסמו את דרכו – ונותרו מאוגדים מסביב.

Angry NYC driver shoves Palestine protesters blocking the Williamsburg bridge during rush hour traffic this morning out of his way



“You’re disrupting traffic idiots, you can’t do that, it’s against the law” pic.twitter.com/0bQLsAgUHN