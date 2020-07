לפני כשנתיים ארכיאולוגים האמינו שהצליחו לפתור את תעלומת ״המומיה הצורחת״, שנתגלתה בשנת 1881 בלוקסור שבמצרים. אז, האמינו המומחים כי מדובר בנסיך שנקבר בעודו בחיים לאחר שהמיט קלון על משפחתו, אבל תגלית חדשה שנחשפה לאחרונה שינתה את הכיוון לחלוטין.

החוקרים גילו כי על אחד מבדי הפשתן שעטפו את המומיה מופיעה הכתובת ״הבת המלכותית, אחותו המלכותית של מרט אמון״, מה שאומר כמובן שהמומיה העתיקה הייתה למעשה נסיכה מצרייה, ולא נסיך. כמו כן, סריקות CT הצליחו לחשוף כי סיבת המוות של המומיה היא התקף לב, מה שהוביל למסקנה הסופית כי הנסיכה ״נתקעה״ בפוזה של צרחה עקב צפידת המוות - התקשחות השרירים תוך מספר שעות לאחר המוות.

ד"ר זאהי הוואס ממועצת העתיקות של מצרים וסהר סאלים, פרופסור לרדיולוגיה באוניברסיטת קהיר, אף הצליחו למצוא עדויות לכך שהנסיכה סבלה מטרשת עורקים, מה שהוביל להתקף הלב הפתאומי שלה. ״אנחנו מניחים שגופתה של הנסיכה הצורחת נתגלתה רק לאחר מספר שעות, מה אפשר את התפתחות הצפידה״, אומר הוואס.

CT scan reveals the story behind the ‘mummy of the screaming woman’ from Deir El-Bahari’s Royal Cachette: https://t.co/bQKDC75bgs pic.twitter.com/OzJZ7jAsHv