התפתחות בפרשת הרצח של לואיס סמית׳: דודה של הנערה הודה כי רצח את אחייניתו בת ה-16 לאחר שהכה אותה למוות באכזריות משום ש״איבד שליטה״. שיין מייס בן ה-30 עומד כעת למשפט בגין רצח מדרגה ראשונה, כאשר לפי החשד טרם הרצח הוא ניסה לפתות אותה.

לפי האישומים, בזמן שהנערה התגוררה עמו ועם אשתו, סיג'יי, מייס נהג לפלרטט איתה ולהניח את ידו מסביבה ולהצמיד אותה אליו. חבר המושבעים במשפטו קיבלו הצצה לסרטון סנאפצ׳אט בו מייס נמצא בין ברכיה של סמית׳ בזמן שהוא מדגדג אותה ב-26 באפריל, בעוד הוא טען להגנתו כי השניים נהגו להתאבק בידידותיות.

לואיס, כזכור, נעלמה ב-8 במאי וגופתה נגלתה רק ב-21 במאי. כפי שנחשף בבית המשפט, ב-8 במאי תקף מייס את סמית׳, לדבריו עקב ויכוח שיצא מכלל שליטה. במהלך הויכוח, כך טוען, הוא איבד את עשתונותיו ותקף אותה: ״הוא חבט בה שוב ושוב והוא מקבל את זה שהמתקפה שלו גרמה למותה״, אמר עורך דינו, עם זאת הוא מכחיש שניסה לגרום למותה או תכנן לרצוח אותה מראש.

״הוא לא התכוון להרוג אותה או לגרום לה פציעות חמורות. הוא לא הצית אותה באש. הוא מודה בכך שאמר לאחרים שהוא מתכוון ללכת איתה לאמסוורת׳ פארק, למרות שלא עשה את זה. הוא מודה שהוא מופיע בצילומי האבטחה. הוא מודה שהדנ״א שלו נמצא שם. הוא מודה שהדם של לואיס נמצא על הנעל שלו וטביעות האצבע שלו על הטלפון שלה״. המשטרה אף מצאה בזירה דנ״א של אשתו של מייס ודודתה של סמית׳, צ׳זלין, אך הסברה היא שלא היה לה קשר לרצח, וכי הדנ״א שלה עבר לזירה דרך בעלה.

Married couple arrested on suspicion of kidnapping Louise Smith, 16, pictured https://t.co/X4DLf1fOVM pic.twitter.com/cYdzsbSb2t — Daily Mirror (@DailyMirror) May 24, 2020

התובע במשפט אמר כי ״ברור שהרוצח פיתה את סמית׳ או שכנע אותה ללכת עמו למקום מרוחק שבו תקף אותה. זו הייתה תקיפה אכזרית בצורה שאי אפשר לדמיין כלפי נערה תמימה בת 16. ריסוק העצמות והפנים שלה, כולל תלישת עצמות הלסת שלה, מעידים על מכות חוזרות ונשנות בראשה״. בנוסף מצאה המשטרה 11 מקלות שהונחו סביב גופתה, על מנת לשמש כדלק לשריפה לאחר שהגופה הוצתה באש.

״יש עדויות לכך שלואיס סמית׳ לא הייתה מאושרת תחת קורת גגו של שיין מייס ואשתו, וכי היא שתתה כמויות רבות של אלכוהול בדירה בלילה לפני היעלמותה״, הוסיף התובע. החבר של סמית׳, בראדלי קרצ׳ר שהיה אז בן 17, אישר את הסברה הזו ואמר כי יום לפני מותה אמרה לו שנמאס לה מהדרך שבה דודה מדבר אליה ומתייחס אליה. כמו כן אישר כי סמית׳ אמרה לו שדודה מפלרטט איתה כל הזמן, מדגדג אותה, דוחף אותה לשיחים ומטריד אותה באופן תכוף.

כזכור, הנערה התגוררה אצל דודה ואשתו, בני הזוג מייס, לאחר שאלו הפכו לאפוטרופוסים שלה. בתחילה, שניהם נעצרו על ידי המשטרה בחשד לחטיפה של הנערה. בזמנו, שוטרים ערכו מבצע חיפוש בדירתם ואף החרימו חפצים מסוימים.

גופתה של סמית' נמצאה במרחק של כקילומטר מדירתם של בני הזוג. "לואיס הייתה נערה יפהפייה ממשפחה נהדרת", סיפרה עליה אז ג'קי מרדית', חברה של בני המשפחה. "היא הייתה טינאייג'רית טיפוסית, תוססת ומצחיקה. אפשר היה לדבר איתה בקלות ועל הכל, היא הייתה פשוט מקסימה, חברותית ותמיד הייתה נחמדה לכולם".