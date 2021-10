מותה הטרגי של בת 20 מבריטניה עורר זעזוע ברחבי הממלכה, אחרי שנחשף בעקבותיו פועלה של קבוצת וואטסאפ בה חברים מספר רב של אנשים אובדניים. על פי הדיווחים, איימי ספרינגר לקחה חלק פעיל בדיונים בקבוצה לפני ששמה קץ לחייה בחודש מרץ האחרון – והיא לא הייתה היחידה.

מקורבים של ספרינגר מספרים שהיא לקתה בנפשה מגיל 6, כאשר אחיה הבוגר מת בטרם עת. מאז היא אובחנה עם אוטיזם, הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) והפרעת אישיות גבולית (BPD). בשנת 2020, היא ברחה מביתה 15 פעמים ובכל פעם נמצאה כשהיא פוגעת בעצמה. בסופו של דבר, היא אושפזה במוסד פסיכיאטרי ובמשך כמה חודשים, דווח על שיפור ניכר במצבה הנפשי. למרות זאת, חלה התדרדרות משמעותית לקראת אמצע השנה.

ב-19 במרץ, 2021, ספרינגר ברחה מהמוסד וזמן קצר לאחר מכן, נמצאה ללא רוח חיים באזור מיוער במזרח סאסקס. מומחים לרפואה משפטית קבעו מאוחר יותר שסיבת מותה הייתה התאבדות.

Woman found dead in woods fourth in WhatsApp group to take own life

