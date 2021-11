7 בינואר, 2021. השעה הייתה 20:30 בצ'ולה ויסטה, קליפורניה, כשמצלמות אבטחה של אחד הבתים הפרטיים בעיר תיעדה רגע מצמרר: שמונה פיצוצים חזקים שבקעו מכיוון ביתם של לארי ומאיה מילטה. כיום, רבים מאמינים שהקולות המסתוריים היו למעשה קולות הנפץ של אקדח, בו לארי השתמש כדי לירות למוות באשתו בת ה-39. אף על פי כן, אף אחד בשכונה לא דיווח על יריות או אפילו התלונן על רעש באותו לילה קר. למרות זאת, דבר אחד בטוח קרה באותו יום גורלי – זו הייתה הפעם האחרונה שמישהו ראה את מאיה בחיים.

מאי "מאיה" מילטה, אישה אמריקאית ממוצא פיליפיני, נעלמה מביתה יומיים לפני שהתכוונה לצאת לטיול משפחתי באזור אגם ביג בר, הסמוך לעיר סן ברנדינו. היא הייתה אמורה לחגוג אז את יום הולדתה ה-11 של בתה הבכורה. האחרון לשמוע ממנה היה עורך דינה, אותו שכרה זמן קצר קודם לכן בשביל לנהל את הליך הגירושין שלה מבעלה.

בני משפחתה ניסו ליצור איתה קשר, אך כל השיחות עברו ישר לתא הקולי. אחותה, מריכריס, ציינה מאוחר יותר שכבר אז היא דאגה לשלומה של מאיה, שכן זה היה מאוד חריג עבורה להיעלם כך. היעלמותה עוררה חששות רבים בקרב בני המשפחה, במיוחד לאור העובדה שבת ה-39 זעזעה את כולם זמן קצר לפני כן כשהביע חשש מכך שבעלה זומם לפגוע בה. "אם יקרה לי משהו – זה יהיה לארי", אמרה. יומיים אחרי שלא הצליחו ליצור איתה קשר, בני המשפחה דיווחו למשטרה על היעדרותה.

מאיה הכירה את לארי בזמן שעבדה כאזרחית בחיל הים האמריקאי. מאז, השניים התחתנו והביאו לעולם שלושה ילדים. הם עברו לסן דייגו וחיו באושר במשך יותר מ-20 שנה, לפני שמערכת היחסים שלהם עלתה על שרטון. במשך שנה שלמה, השניים נהגו לריב בלי הפסקה ובשלב מסוים, לארי אפילו החל לחשוד שזו מנהל רומן עם גבר אחר.

מריכריס סיפרה בשיחה עם כתבים מקומיים שהפעם האחרונה שהשניים נראו יחד הייתה בזמן טיול קמפינג של המשפחה לאזור דיונות גלאמיס, הסמוכות לגבול קליפורניה-מקסיקו. לטענתה, בשלב הזה הם כבר לא היו מסוגלים לסבול אחד את השנייה ורבו כל הזמן – מה שהפך את הטיול לחוויה מאוד לא נעימה עבור כל המשתתפים.

Missing woman Maya Millete husband Larry allegedly made this shrine before his wife went missing??? What’s going on?! I talk about it in newest episode #findmayamillete #missingwoman pic.twitter.com/VKMdH8EYmq