רשויות ארה"ב סורקות את רחובות דרום קרולינה במלוא המרץ בחיפוש אחר ילדה בת 6 שנעלמה בסביבת הבית שלה בתחילת השבוע. ביממה האחרונה, כוחות המשטרה של עיריית קייסי פרסמו סרטון מצמרר, אשר מציג את פיי מארי סווטליק, 6, יורדת מהאוטובוס מביה"ס – לפני שהיא נעלמה מעל פני האדמה.

הסרטון פורסם זמן קצר אחרי שסוכנים של ה-FBI הצטרפו למאמצי החיפוש אחר הילדה. חוקרים מקומיים מספרים כי הילדה נראתה לאחרונה בסביבת ביתה ביום שני בשעה 16:00. כשעה אחרי שירדה מן ההסעה, הוריה כבר דיווחו על היעלמותה למשטרה.

JUST RELEASED: PLEASE SHARE. Cayce Public Safety asks that you flood your feeds of Faye Swetlik getting off her school bus Monday before she disappeared. https://t.co/EOfCddRtm6 pic.twitter.com/1OaB9r4tRG

ביירון סנלגרוב, קצין משטרה מקומי, התייחס לפרשה במסיבת עיתונאים ואמר כי בשלב הזה הם לא פוסלים שום אפשרות. למרות זאת, הוא מדגיש כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה לכך שהילדה נחטפה. סנלגרוב הוסיף: "ייתכן שהיא צעדה ליער או הלכה לבית של חבר ובדרך, נקלעה לצרה כלשהי".

בני משפחתה של סווטליק התייחסו לפרשה בהודעה לתקשורת, בה הם הגדירו את פיי בתור "ילדה שמחה שתמיד רוצה לשחק". בהמשך ההודעה נכתב: "היא לא מסוג הילדים שפשוט נעלמים. פיי מאוד קשובה לסביבה שלה. כרגע, כל מה שאנחנו רוצים זה להחזיר אותה הביתה".

We are going to continue to ask that you share this latest missing person bulletin from the FBI – Federal Bureau of Investigation with information on #FayeSwetlik.



This bulletin is being shared nationwide and will us bring Faye home. #PrayforFaye pic.twitter.com/uhw3aSeTLF