מבצע חילוץ בהול יצא לדרך בצפון מערב פקיסטן אחרי שרכבל נתקע מאות מטרים מעל פני האדמה. התקרית אירעה מוקדם יותר הבוקר במחוז ח'ייבר פח'טונח'ווה, הסמוך לגבול עם אפגניסטן. הקרון נתקע בגובה של כ-274 מטרים לאחר שאחד הכבלים שלו נקרע, כך לפי סוכנות הידיעות הפקיסטנית Geo News.

מנהל האסונות הלאומי של פקיסטן (NDMA) מסר לכלי התקשורת המקומיים כי הכבל נקרע בסביבות השעה 09:00 בבוקר, בזמן שהרכבל הסיע קבוצה של ילדים לבית הספר. 8 בני אדם היו על הקרון באותו זמן, ביניהם 6 ילדים (בני 10 עד 15) ו-2 מבוגרים.

אחד הנוסעים – שזוהה בשם גולפארז (Gulfaraz) – שוחח עם כלי התקשורת הפקיסטניים ואמר ששניים מהילדים נפצעו במהלך התקרית, ומצב ההכרה שלהם מעורפל. מעבר לזה, הוא דרש מהרשויות לפעול במהירות מכיוון שאין להם מים לשתייה על הקרון.

בחצי שעה האחרונה פורסם כי יחידת חילוץ מוסקת הוזעקה לזירה כדי לסייע לנוסעים שנתקעו על הרכבל. בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות אפשר לראות את אחד המחלצים יורד לקרון בעזרת כבל ומוציא את הלכודים בזה אחר זה. המבצע החל כ-6 אחרי שהרכבל נתקע, כך לפי אתר החדשות הבריטי Sky News. עדיין לא ברור מה מצבם של הילדים והמבוגרים שמעורבים בתקרית.

תלמידים רבים בח'ייבר פח'טונח'ווה מסתמכים על שירותי רכבל כדי להגיע לבתי הספר במחוז ההררי. בעקבות התקרית, אנוור אוּל-האק קאקר, ראש הממשלה הפקיסטני, הורה לרשויות לחדול את השימוש בקרונות רכבל מיושנים.