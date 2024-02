עבריין ממינסוטה נעצר בשבוע שעבר בגין רצח הדוגמנית מליסה מוני. גופתה של בת ה-31 נמצאה דחוסה במקרר בדירתה שבלוס אנג'לס כשהיא בחודש השני להריונה. גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו שידיה וקרסוליה היו קשורים זה לזה. היא נמצאה מתה ב-12 בספטמבר 2023, אחרי ששוטרים הוזעקו לדירת היוקרה שלה, אליה עברה חודש בלבד לפני הרצח.

החשוד, מגנוס דניאל האמפרי (41), נעצר בביתו בעיר הופקינס, מינסוטה, בעקבות אירוע אחר וזוהה "כחשוד העיקרי" ברצח האכזרי של מוני. חוקרים טרם חשפו את הקשר בין הקורבן והחשוד, ששוחרר על תנאי מהכלא ב-7 בפברואר לאחר שסיים לרצות עונש מאסר בגין עבירות סמים.

"פרקליטות מחוז לוס אנג'לס הגישה כתב אישום נגד האמפרי בגין רצח", נמסר בהצהרה רשמית מטעם המשטרה. עוד צוין כי "האמפרי לא התנגד להסגרה ויועבר בחזרה ללוס אנג'לס כדי לעמוד לדין".

בן ה-41 החשוד ברצח הורשע בעבר במספר עבירות פלילות במדינות מינסוטה ואילינוי, כולל עברות החזקת נשק, תקיפה, תקיפה מינית וכליאת שווא. ברשת החדשות FOX צוין בנוסף, תוך התייחסות לרישומי בית המשפט, כי כתב האישום הנוכחי כולל סעיף עינויים על רקע ממצאי חקירת המשטרה.

אחותה של מוני, אושיית הרשת ג'ורדין פאוליני, לה יש 1.3 מיליון עוקבים באינסטגרם, ציינה בפני רשת הטלוויזיה המקומית KTLA כי אחותה תמיד חלמה להיות אמא. "אני לא יכולה לדמיין מה עברה אחותי וזה כואב לי רק לחשוב על זה", אמרה פאוליני על אחותה הדוגמנית.

המשטרה בלוס אנג'לס הגיעה לדירתה של מוני אחרי שלא ענתה להודעות של הוריה. שוטרים בזירה מצאו את גופתה במקרר, עם דם על רצפת ביתה. בדוח הנתיחה שלאחר המוות נכתב כי הדוגמנית סבלה מפציעות קשות בפניה ובראשה, בגב ובזרוע השמאלית העליונה שלה.

"הפציעות שנצפו בנתיחה בדרך כלל לא נחשבות למסכנות חיים בפני עצמן", צוין בדוח הנתיחה. "עם זאת, בהתבסס על הנסיבות שבהן נמצאה מוני, פציעות אלו מצביעות על כך שהיא ככל הנראה הייתה מעורבת בעימות פיזי אלים לפני מותה. נכון לעכשיו, לא ברור אם אלכוהול וסמים קשורים במידה כזו או אחרת למותה של מוני". ממצאי דוח הטוקסיקולוגיה חשפו שרידים של קוקאין ואתנול במערכת הדם של הקורבן.

מותה של מוני הגיע יומיים בלבד לאחר שהדוגמנית ניקול קואוטס נמצאה מתה, גם היא בדירתה שבלוס אנג'לס. מותן של השתיים העלה חששות מפני רוצח סדרתי בעיר. סיבת המוות של קואוטס נקבעה כתוצאה מ"הרעלת קוקאין ואתנול".