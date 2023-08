שבועיים וחצי אחרי שנשטף אל חופי אוסטרליה מיכל מסתורי מהאוקיינוס ההודי, מומחים הצליחו לזהות במה מדובר. האובייקט זוהה לראשונה ב-15 ביולי על ידי כמה תושבים בעיר גרין הד, ששוכנת כ-250 ק"מ צפונית לעיר פרת', מדינת אוסטרליה המערבית. לפי הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים, הראשונים לזהות את המיכל ראו אותו צף במים מול קו החוף ומשכו אותו ליבשה בעזרת רכב 4X4. מאוחר יותר, בלשים הוזעקו לזירה ונפתחה חקירה.

כמעט שלושה שבועות חלפו מאז שתושבי גרין הד מצאו את המיכל צף במים ולא פורסם שום עדכון לגבי הפרשה. בזמן הזה התחילו לעלות כל מיני סברות לגבי האובייקט המסתורי. היו אלה שסברו שמדובר בחלק מכלי תעופה בלתי מזוהה – אולי אפילו חייזרי – שהתרסק באוקיינוס, ואחרים העריכו שזה חלק מהמטוס המלזי שהתרסק בשנת 2014. עכשיו מומחים מסוכנות החלל האוסטרלית מפרסמים שהם זיהו את האובייקט.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest. The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police. The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna

Engineer says piece of Indian rocket found on Green Head beach could be 20 years old. Authorities have removed an object, which an expert believes could be from a 20-year-old Indian rocket, after it washed up on a Western Australian beach...https://t.co/0y3Hbr5DhK pic.twitter.com/u06cIxDLx0