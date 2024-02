אם ל-2 ממדינת מינסוטה, צפון ארה"ב, נעצרה על ידי רשויות החוק בחשד שקיימה יחסי מין עם שני נערים בני 15. אליסון לי שרדין, מלצרית וזמרת מקהלה בת 38, נעצרה ביום חמישי האחרון והואשמה בעברות מין מדרגה שלישית ורביעית. השימוע שלה צפוי להיערך מחר.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי שרדין פגשה את הנערים – שפרטי זהותם לא הותרו לפרסום – במלון בעיר רוזוויל, סמוך למיניאפוליס. באותו זמן, בת ה-38 התארחה במקום עם בעלה ושני ילדיה. הנערים, במקור מקולורדו, הגיעו למלון יחד עם קבוצת ההוקי שלהם. שרדין הכירה את הקורבנות בלילה של ה-14 בינואר כשהם התרחצו בג'קוזי של המלון.

גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לאתר ה-Star Tribune ששרדין אמרה לנערים שהיא ובעלה מתמודדים עם בעיות זוגיות. זמן קצר אחרי שבני ה-15 עזבו את הג'קוזי, האם ל-2 שלחה להם הודעה בסנאפצ'אט לפיה היא ובעלה רבו, והביעה כוונה לבוא לחדרם. השניים הסכימו.

שרדין שאלה את הנערים בני כמה הם בזמן ששהתה בחדרם, כך לפי דוח החקירה. אחד מהם אז ענה לה שהם "צעירים מספיק בשביל להיות הילדים שלה". בת ה-38 אז שאלה אם הם פעילים מינית לפני שנכנסה למיטה עם שניהם. שרדין אז קיימה מגע מיני עם בני ה-15 בזמן שנער נוסף צפה בהם, וביקשה מהם לקיים איתה יחסי מין.

