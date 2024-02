מרטין אבטימוב בן ה-36 השיכור החנה את רכבו על המדרכה בנמל התעופה הבינלאומי פורט לודרדייל, פלורידה, לפני שנכנס לבניין והציג את גופו העירום לראווה. מחלקת השריף של מחוז ברווארד, מסרה כי אבטימוב נעצר ביום שני לאחר ששוטט ערום בטרמינל וניסה לחלוף על פני הבידוק הביטחוני.

מצלמות האבטחה בשדה התעופה תיעדו כיצד את בן ה-36 הולך בנונשלנטיות בנתיבי הצ'ק אין, תוך שעוברי אורח מתרחקים ממנו. בסופו של דבר, אבטימוב עשה את דרכו לבידוק הביטחוני של שדה התעופה, חלף על פני כמה אנשי צוות ודיבר בצורה לא קוהרנטית, כפי שדיווח אתמול (רביעי) "ניו יורק פוסט".

אבטימוב העירום התרחק מאזור הבידוק וניסה אז לפתוח דלת ללא הרשאה, שהגישה אליה מוגבלת. בקו בדיקת המזוודות פגשו אותו לבסוף קציני ביטחון ושוטרים ממחוז ברווארד. תחילה, כפי שדווח, התנגד אבטימוב למעצר עד שנתפס על ידי לפחות שניים מהשוטרים.

Drunken wacko struts completely naked in Florida airport, tries to breach security https://t.co/cuYNgYifb9 pic.twitter.com/bHPi5nJTzv — New York Post (@nypost) February 7, 2024

"האם זו נחשבת להתנהגות חשודה?", נכתב באחת התגובות לתיעוד של אבטימוב, שלא היה הראשון להסתובב ערום בנמל התעופה הבינלאומי בפלורידה. אחרים תהו "האם הם שאלו על היעדר קווי שיזוף?", בעוד שבתגובה אחרת נכתב: "האם גלאי המתכות כבה?".

ביום שלישי הואשם אבטימוב בשורה של אישומים וביניהם, התנגדות למעצר, שני סעיפים של תקיפת שוטר וגם התערטלות. בנוסף הואשם אבטימוב בעבירות של הפרת סדר בעודו שיכור, ונאסר עליו להיכנס לשדה התעופה הבינלאומי לצמיתות. הוא נשלח לבדיקה נפשית, התבקש לא לצרוך אלכוהול או סמים ומוחזק כעת במעצר במחוז ברווארד, כשהערבות שנקבעה לשחרורו עומדת על 3,500 דולר.