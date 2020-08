טרגדיה קורעת לב בצפון קרוליינה: קאנון היננט, ילד בן 5 בלבד, נורה למוות מטווח אפס – רק משום שרכב על אופניו בגינת השכנים. האירוע התרחש לנגד עיניהן של אחיותיו, בנות ה-7 וה-8, אשר שיחקו מחוץ לביתן בערב יום ראשון האחרון. אמו שבורת הלב של קאנון, בוני וואדל, סיפרה כי היא ממוטטת: ״אף אחד לא צריך לקבור את הילד שלו. אף אימא לא צריכה לעבור את זה. הוא היה ילד אהוב והיה לו את הלב הרחב ביותר״.

השכן בן ה-25, דריוס ססומס, ניסה בתחילה להימלט מהמקום אך נעצר על ידי המשטרה ויועמד לדין בגין רצח מדרגה ראשונה. המשטרה עדיין לאיודעת מה המניע לרצח, אבל לפי קרוב משפחה, הסיבה היחידה הייתה תקרית האופניים. ססומס, לפי תושבי האזור, הכיר היטב את משפחתו של קאנון במשך שנים, אכל ארוחת ערב עם האב אוסטין ביום שישי שלפני, ואף ביקר בביתם שעות ספורות לפני האירוע. לטענת המשפחה, הם מעולם לא דמיינו שהוא מסוגל לבצע רצח.

This is why we say #AllLivesMatter. Meet #CannonHinnant, a beautiful baby boy just 5 years old. Executed by a black man. All he was doing was riding his bike. It’s ashamed the media hasn’t picked this up. If the perpetrator was white and Cannon was a black kid, they would. Sick. pic.twitter.com/xQfFqzfarV