"קריסטינה היקרה, לכי עם העורך דין שלך למיקונוס": מסיבת אירוסין של מיליונר איטלקי קיבלה תפנית דרמתית, אחרי שזה חשף את הרומן של בת זוגו עם גבר אחר. התקרית אירעה בטורינו, צפון-מערב איטליה, לפני כשבועיים והתיעוד שלה הפך לאחרונה לוויראלי ברשתות החברתיות. בסרטון אפשר לראות את מאסימו סגרה (64) פונה אל ארוסתו, קריסטינה סיימנדי (47), ומול כ-150 אורחים, חושף את הבוגדנות שלה.

"הכנתי את המכתב הזה כי אני נרגש מאוד ולא רציתי לטעות", אמר סגרה. "תמיד חשבתי שלאהוב אדם זה לרצות את הטוב בשבילו יותר מאשר בשבילך, הערב אני רוצה להעניק לה את האפשרות לאהוב בן אדם. לאהוב עורך דין חשוב, שברור שחשוב לך יותר ממני. יקירה שלי, אני יודע כמה את מאוהבת בו נפשית ומינית. אני גם יודע שלפני זה היה לך מערכת יחסים עם איש עסקים חשוב".

סגרה ממשיך: "חברים אל תחשבו שאני אוהב להיות הנבגד מול כולכם. אני מתייחס לנשים כמו לפרחים. הפרידה שלנו היא סיפור פשוט של בגידה. אני מאוכזב והלב שלי שבור, אני מאשים את עצמי שלא שמתי לב איך אישה יכולה לא לאהוב אותך באמת. קריסטינה היקרה לכי עם העורך דין שלך למיקונוס, תהיה שמחה איתו. על הכל כבר שילמתי, כפי שאת יודעת. הסיפור שלנו נגמר היום. אני מקווה שתהיה מאושרת עם הגבר החדש שלך ותמשיכי לנצוץ בחיים כפי שעשית עד עכשיו". סגרה אז מבקש סליחה מהאורחים, מברך אותם לילה טוב ועוזב את המקום.

גורמים מטעם קריסטינה פנו מאז לתוכנית החדשות האיטלקית Zona Bianca ועדכנו שבני הזוג ביטלו את האירוסין שלהם. הם הגדירו את הנאום של סגרה בתור "מעשה של אלימות פסיכולוגית" וטענו שמדובר ב"נקמה זדונית שתוכננה מראש בקפידה". כמו כן, הם טענו שכשבועיים לפני האירוע, טבעת האירוסין שניתנה לקריסטינה מאימו של סגרה נעלמה באורח מסתורי.

עורכי דינה של קריסטינה הוסיפו מאז בריאיון לאתר ה-Times שבכוונת מרשתם לתבוע פיצויים מסגרה. "היא הפכה מטרה למתקפות מצד גולשים איטלקים ברשתות החברתיות, שאף איימו על חייה", סיפר עורך הדין לוקה פומה. "החוויה הזאת טראומטית מאוד עבורה". עורך הדין קלאודיו סטרטה הוסיף שסגרה השפיל את קריסטינה בכוונה. "הוא הקריא את הדברים מול עשרות אנשים, חלקם צילמו אותו ושלחו את הסרטונים לכלי התקשורת", ציין סטרטה. "אין שום סיכוי שהדבר הזה היה ספונטני".

Millionaire banker Massimo Segre accuses fiancée Cristina Seymandi of cheating at their engagement party in Italy.



In front of 150 guests, he shared photos of her with another man.



Seymandi sees the incident as "psychological violence" & intends to sue for "reputational damage" pic.twitter.com/DjZRFYroT4