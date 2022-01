פריצת דרך משמעותית נרשמה בפרשת הרצח של בריאנה קופּפר, אחרי שחוקרים הצליחו לזהות את הגבר שדקר אותה למוות במקום העבודה שלה. אתמול הותר לפרסום כי משטרת לוס אנג'לס (LAPD) חושדת שהאחראי למותה של הסטודנטית בת ה-24 הוא מחוסר בית בן 31 ששמו שון לבל סמית'.

גופתה של קופּפר נמצאה ב-13 לחודש כשהיא שרועה על רצפת חנות הרהיטים בה עבדה. חוקרים מעריכים שהיא ככל הנראה נדקרה למוות בשעות הצהריים של אותו יום. מאז, פורסם שקופּפר שלחה הודעה לחברה ובה הביעה חשש לשלומה אחרי שאדם חשוד נכנס לחנות.

"היא שלחה הודעה לחברה ובה ציינה שיש לה תחושה מאוד לא טובה לגבי מישהו שנכנס לחנות", סיפר סגן ג'ון רדקי מה-LAPD. "לצערנו, אותה חברה לא ראתה את ההודעה בדיוק באותו רגע".

