בני משפחה מיוטה, ארה"ב, ביצעו בדיקת דנ"א כדי לגלות פרטים על ההיסטוריה המשפחתית שלהם – והתוצאות טלטלו אותם. דונה ג'ונסון ובעלה, ואנר, סיפרו בשיחה עם כתבי ה-Sun שכל בני המשפחה שלהם עברו את הבדיקה, כולל ילדיהם: ואנר ג'וניור וטים, בנם הצעיר. אולם, כשהם קיבלו את התשובות, נחשף שאין קשר משפחתי בין טים ואביו.

"כשקראתי את התוצאות בפעם הראשונה הייתי בטוחה שזאת טעות", סיפרה דונה. עד מהרה האמת הקשה התבררה: טים, שבא לעולם כתוצאה טיפולי הפריה מלאכותית, נולד לאחר שעובדי מרפאת הפוריות השתמשו בזרע של גבר אחר. "במשך 12 שנים גידלתי ילד של גבר זר לחלוטין", הוסיפה האם.

דונה סיפרה שתוצאות הבדיקה דרדרו את מצבה הנפשי ואף גרמו לה לשקוע בדיכאון. לאחר מכן המחשבה שמא אביו הביולוגי של טים יצוץ פתאום כדי לקחת אותו גרמו לה ללקות בחרדה, אף על פי שעורך דין הבהיר לה ולבן זוגה שהחוק לא יתיר זאת. בשנת 2020, כאשר טים היה בן 12, ואנר סיפר לנער את האמת לגבי אביו – וכמה שבועות לאחר מכן הוא הודיע להוריו שהוא רוצה למצוא אותו.

Donna Johnson managed to welcome her first son naturally with husband Vanner, but the couple struggled to have a second child and resorted to IVF - but discovered 11 years later that her son's biological father was another man. #ThisMorning https://t.co/Lew9ROCLK0