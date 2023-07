רשויות החוק במוסקבה חוקרות את מותה של קריסטינה באיקובה, בכירה בבנק הרוסי Loko-Bank. התקרית אירעה בשעות הערב של ה-24 ביוני, אך ממצאי החקירה הראשוניים הותרו לפרסום רק ביום חמישי שעבר (ה-29 ביוני).

לפי דוח המקרה, בת ה-28 נפלה אל מותה מהקומה ה-11 בדירתה בשדרות קודינסקי – שבמרכז הבירה הרוסית. גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לכתבי חברת החדשות LIFE שבאיקובה בילתה עם חבר בן 34 שפרטי זהותו לא הותרו לפרסום.

When you get hired from your 'OnlyFans' account, shit happens~ pic.twitter.com/v6pAXEOfWV — TruthInBytes (@HipIsEdo) June 29, 2023

Kristina Baikova, the vice-president of a Russian Loko-Bank has reportedly plunged to her death after falling from the window of her Moscow apartment.



It is just the latest mysterious casualty involving Russia's top business people. pic.twitter.com/75HEpjrrBZ — TVP World (@TVPWorld_com) June 30, 2023

ברשתות החברתיות עלה מאז סרטון שמתעד, לכאורה, את התקרית ובו אפשר רואים ככל הנראה את באיקובה עומדת מחוץ לחלון דירתה שפונה למרכז הקניות АВИАПАРК – שנמצא 20 דקות נסיעה מהכיכר האדומה. התיעוד מצולם מהטלפון הנייד של האיש שבילה עם בת ה-28 ובו אפשר לשמוע אותו מבקש ממנה כמה פעמים להישאר במקומה. בשלב מסוים, בן ה-34 הולך לחלון החדר הסמוך כדי להתקרב אל באיקובה. אולם, עד שהוא הגיע אליה היא כבר נפלה אל מותה (ניתן לראות את הסרטון בקישור הבא. התיעוד מכיל רגעים קשים לצפייה).

בן ה-34 הובא לחקירה בעקבות התקרית ואמר שבאיקובה נפלה בסביבות השעה 03:00 בלילה, אחרי שהם חזרו מבילוי ובו שתו אלכוהול. לפי אתר LIFE, בת ה-28 הייתה סמנכ"לית קשרי לקוחות עסקיים ב-Loko-Bank. נכון לעכשיו הסברה הרווחת היא שבאיקובה שמה קץ לחייה מסיבה כלשהי. מותה מצטרף לרשימה ארוכה של בכירים שמתו בנסיבות שנויות במחלוקת מאז תחילת הלחימה באוקראינה.

"סינדרום המוות הרוסי הפתאומי"

מאז פלישת הכוחות הרוסים לאוקראינה, יותר מ-30 אנשי עסקים ופקידי ממשל מתו בנסיבות שנויות במחלוקת. מגזין ה-Atlantic התייחס לתופעה בעבר ואף כינה אותה "סינדרום המוות הרוסי הפתאומי" (Sudden Russian Death Syndrome).

לפי המגזין האמריקאי, מאז פלישת כוחותיו של פוטין לאוקראינה מתו ברוסיה טייקון נקניקיות, תעשיין גז, עורך ראשי של צהובון, מנהל מספנה, מנהל אתר סקי, פקיד תעופה וטייקון רכבות. בכתבה על התופעה אף התלוצצו וכתבו: "מומלץ לכל מי שעונה על תיאור זה שלא לעמוד ליד חלונות פתוחים, כמעט בכל מדינה ובכל יבשת".

Russian chief prosecutor found dead in river but ‘didn’t drown’ in latest mystery death hitting Putin’s cronieshttps://t.co/0QVjXaj4eu — The Scottish Sun (@ScottishSun) July 3, 2023

בשבת האחרונה מת ברוסיה בכיר נוסף – אם כי ייתכן שבנסיבות טבעיות. אנדריי פומין, התובע הראשי של רפובליקת צ'ובשיה, הסמוכה לעיר קאזאן, מערב רוסיה, מת במהלך תחרות שחייה בנהר הוולגה. על פי דיווחים בערוצי טלגרם רוסיים, בן ה-57 מת, ככל הנראה, בעקבות אירוע לבבי.

