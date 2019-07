שוחרר מהכלא כי היה "זקן מדי לרצוח" - ורצח

אלברט פליק, אסיר בן 77, זעזע את מדינת מיין ב-1979, כאשר פורסם שרצח את אשתו סנדרה על ידי שיסוף גרונה אל מול עיני בתה. כעת, הוא שוב מזעזע את המדינה עם פשע דומה שהיה אפשר למנוע. פליק נכנס בזמנו לכלא על רצח אשתו ל-25 שנה ושוחרר בשנת 2004. 6 שנים לאחר מכן, ב-2010, הוא חזר לכלא לאחר שהואשם בתקיפת אישה נוספת. בשנת 2014 פליק שוחרר לאחר שהשופט שדן בתיקו התעלם מההמלצה למאסר ממושך באומרו שפליק לא מהווה יותר איום על החברה בשל גילו ולכן אין הגיון להשאיר אותו בכלא. האסיר המשוחרר עבר לעיר לוויסטון ושם המשיך מחדש את חייו. בשלב כלשהו, פליק הכיר את קימברלי דובי (48), אם מחוסרת בית. פליק נהיה אובססיבי לגביה והפך לסטוקר שלה, כשהוא אפילו עוקב אחריה לחדר אוכל ומקלט לחסרי בית שאותם נהגה לפקוד. View this post on Instagram A post shared by Crime Diet (@crimediet) on Jul 20, 2019 at 6:42pm PDT ב-2018, פליק גילה שדובי מתכוונת לעזוב את העיר ולדברי עוזר התובע בתיק, באד אליס, הוא החליט שאם הוא לא יכול להיות איתה - הוא פשוט ירצח אותה. יומיים לפני הרצח, פליק קנה שני סכינים מסניף של וולמרט ותקף את דובי באור יום. בדיוק כמו ברצח אשתו - גם את דובי הוא דקר אינספור פעמים, כאשר ניקב את הלב והריאות שלה, אל מול עיני בניה התאומים, בני 11 בלבד. הרצח הנורא נתפס במצלמות האבטחה ופליק נאסר במהירות. כעת, אלסי קלמנט - בתה של הנרצחת הראשונה, סנדרה, מאשימה את מערכת המשפט בטרגדיה הנוראית שהייתה יכולה להימנע אם לא היו מאפשרים שחרור מוקדם לאסיר. "איך החוק הופך לבסדר את אובדן אמם ואת העדות שלהם לרצח שלה?", אמרה. עונשו של פליק ייקבע באוגוסט והוא צפוי לבלות את שארית חייו מאחורי סורג ובריח. {title}





