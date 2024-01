על פי ההערכות האחרונות, למעלה מ-100 אלף אסירים רוסים כבר לוקחים חלק במלחמה באוקראינה. אלא שנראה שלנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, זה לא מספיק. שכן על פי דיווחים, פוטין, שמחמש את צבאו ברוצחי המונים ובפושעים מסוכנים אחרים, הורה כעת לכבות את החימום בבתי הכלא במדינתו, שם צנחו השבוע הטמפרטורות בחלקים מסוימים עד למינוס 55 מעלות.

מנהלת ארגון זכויות אדם לאסירים ברוסיה, אולגה רומנובה, אישרה השבוע כי המטרה של הפעולה היא לאלץ מורשעים לצאת לחזית. "מסיבה זו, הם פשוט כיבו את החימום כשהטמפרטורות מתחת לאפס", אמרה לעיתון הגרמני "בילד".

The heating has been turned off in Russian prisons so that the prisoners are more willing to go to fight in Ukraine, Bild reports.



Putin and the generals decided to use the cold weather to replenish the weakened troops in Ukraine, Bild claims. pic.twitter.com/6DvPWsssME — Clash Report (@clashreport) January 13, 2024

עוד הוסיפה רומנובה כי "התנאים בבתי הכלא, צריכים להפוך לבלתי נסבלים כדי שהגברים שם ילכו לאוקראינה". כאשר בהמשך ציינה כי "האסירים פשוט נשלחים בהמוניהם לקו ההגנה האוקראיני, ומוקרבים תוך כדי".

אלא שלא רק אסירים ננטשו ללא חימום במהלך החורף הרוסי חסר הרחמים. אזור מוסקבה, שם צנחו הטמפרטורות עד למינוס 20 מעלות בשבוע האחרון, כמו גם בסנט פטרסבורג, והאזורים הדרומיים של וורונז' וולגוגראד, גם הושפעו מהפסקות החימום. באזורים מסוימים, פתחו הרשויות מרכזי חימום זמניים ואף הכריזו על מצב חירום.