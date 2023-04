שריפה קטלנית שהתפרצה בסוף חודש מרץ במפעל השוקולד ״אר.אם פלמר״ בפנסילבניה הצליחה לזעזע את ארצות הברית. התאונה גבתה את חייהם של שבעה פועלים. עם זאת, חייה של אחת מעובדות המפעל, פטרישיה בורג'ס, ניצלו בזכות אירוע בלתי צפוי: היא נפלה למיכל שוקולד, ובכך הצליחה להתחמק מהלהבות.

פטרישיה ניסתה להימלט מהמקום כאשר הלהבות התפשטו במפעל. היא נכוותה בזרועה ונפלה אל מיכל השוקולד הענק שבקומת המרתף של המפעל. פטרישיה שברה את עצם הבריח וגם את העצמות בכפות הרגליים שלה ולמרות זאת, היא שרדה כי השוקולד הקר הצליח למנוע מהלהבות לשרוף את עורה.

“When I began to burn, I thought it was the end for me,” Patricia Borges, who wound up breaking her collarbone and both of her heels, said. https://t.co/acFnpuT7l7

"כשקיבלתי את הכוויה, חשבתי שזה הסוף שלי", סיפרה פטרישיה לסוכנות הידיעות AP. "שאלתי את אלוהים למה הוא נותן לי למות מוות נוראי כל כך. ביקשתי ממנו שיציל אותי, אמרתי לו שאני לא רוצה להישרף".

פטרישיה אמנם ניצלה מהאסון הקטלני, אך לקח לכבאים לא פחות מתשע שעות עד שהצליחו להשתלט על השריפה ולמצוא אותה. העובדת הוותיקה אותרה במיכל השוקולד אחרי שכלבי הצלה שמעו את קולה. קן פגורק, אחד המפקדים של כוחות החילוץ, ציין שבורג'ס נמצאה כשהיא סובלת מהיפותרמיה חמורה. ״היא הייתה מבולבלת מאוד", ציין פגורק. "אם לא היינו מגיעים אליה בזמן, סביר להניח שהיא לא הייתה שורדת".

As Patricia Borges lies in a hospital bed just minutes from the chocolate factory where she worked, she described the horror of her arm catching on fire before she fell through the floor into a liquid chocolate vat and spent hours screaming for help. https://t.co/javXgKGOIX