גבר בריטי שהורשע ברצח אשתו ומעולם לא חשף היכן החביא את גופתה, השתחרר מהכלא. ראסל קאוסלי נידון למאסר עולם (25 שנים) בגין רצח אשתו, קרול פאקמן בת ה-40, שנעלמה בשנת 1985 ולא אותרה עד היום. קאוסלי שוחרר לראשונה בשנת 2020, לאחר שבילה 23 שנים מאחורי סורגים בעקבות הרצח, אך הוחזר לכלא שנה מאוחר יותר, מאחר שהפר את תנאי השחרור שלו. סיפורו המצמרר הגיע לכותרות בשנה שעברה, כשניצב ב-12 בדצמבר, 2022, בשימוע פומבי ראשון מסוגו לגבי שחרורו על תנאי.

בחודש שעבר, ברקע הסערה הציבורית סביבו, ועדת השחרורים קבעה כי קאוסלי רשאי להשתחרר שוב ממאסר, למרות ששר המשפטים של בריטניה, דומיניק ראב, הצהיר כי הוא שוקל לערער על ההחלטה.

A man who murdered his wife, and never revealed where he hid her, has walked free from prison. Ryssek Causley's wife Carole Packman vanished in 1985, a year after she moved into his home in Bournemouth. pic.twitter.com/qAWflk4Gfw — U.K Regional Crime. Undecided voter. (@Harley_Tory) February 16, 2023

4⃣ “There isn’t a more deserving person for this than her. She needs this." The daughter of Carole Packman speaks out after news Russell Causley will become the first prisoner in UK history to have a public parole board hearing https://t.co/aA1JRgY2nK pic.twitter.com/dxYUb1Havp — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) September 21, 2022

משרד המשפטים קבע ביום שלישי שעבר כי אין שום הצדקה לבקש מוועדת השחרורים לדון מחדש בהחלטתה. ב-15 בפברואר, 2023, הוכרז כי קאוסלי ישוחרר מהכלא וייצא לחופשי. "בחנו את החלטת ועדת השחרורים ביסודיות ולאחר יעוץ משפטי מעמיק, הוסק כי אין בסיס לדרוש מוועדת השחרורים לשקול מחדש את פסיקתה", נכתב בהצהרת משרד המשפטים הבריטי שפורסמה בכלי התקשורת.

"אנחנו עדיין לא יודעים איפה אמא שלי"

קרול פאקמן נעדרה מבית משפחתה שבבורנמות', עיר בחופה הדרומי של הממלכה, בחודש יוני 1985. היא נעלמה פחות מחודש אחרי שעברה להתגורר עם בן זוגה. גופתה לא אותרה מעולם, גם לאחר שקאוסלי הורשע ברציחתה.

הרוצח המתועב נתפס בידי רשויות החוק מספר שנים אחרי שנחשד ברצח של פאקמן. בשנת 1995, הוא נשלח למאסר בגין הונאת ביטוח, לאחר שניסה לזייף את מותו שנתיים קודם לכן. במהלך אותו משפט, המשטרה פתחה מחדש את תיק היעדרותה של פאקמן כדי לחקור את מותה – מה שהוביל לגילוי האמת.

All NEW #WhenMissingTurnsToMurder looks into the case of Carole Packman at 9pm tonight. pic.twitter.com/2J8iwTgjTC — Crime+Investigation UK (@CI) April 1, 2019

For 38 years, Sam Gillingham has lived with a question tearing at her soul: how did her father kill her mother in 1985 - and why won't he say what he did with the body? ⁦@Sam_Northampton⁩ #CarolePackman https://t.co/QRqXAIEAuF — Caroline Lyons (@clyons_wilts) January 28, 2023

"אנו יודעים שזו תהיה תקופה קשה במיוחד למשפחתה של קרול פאקמן, אבל ראסל קאוסלי יהיה נתון להשגחה צמודה למשך שארית חייו ועשוי לשוב לכלא אם יפר את תנאי השחרור המחמירים שלו", הסביר דובר משרד המשפטים הבריטי. "שמירה על הביטחון הציבורי הוא הגורם המכריע בתהליך קבלת ההחלטות".

סמנת'ה גילנגהם, בתה של פאקמן, הביעה צער עמוק ואכזבה בעקבות ההחלטה. "אין שום דבר שאני יכולה לעשות לגבי זה. אנחנו עדיין לא יודעים איפה אמא שלי", אמרה בראיון.