תעלומה בקוריאה הצפונית: סרטון תעמולה ובו מככבת ילדה אלמונית בשמלה ורודה עלה לרשת הטלוויזיה הממלכתית ושודר פעם אחת בלבד, לפני שמחקו כל זכר לקטנה. כעת, מומחים מנסים להסביר את הצעד התמוה מצד השלטונות – ורבים סבורים שמדובר בבתו של המנהיג העליון.

תמונות ראשונות של קים ג'ונג-און עם בתו, קים ג'ו-אה, פורסמו לפני כשבוע במהלך ניסוי טיל בליסטי בין-יבשתי של קוריאה הצפונית. עלתה מאז סברה שמדובר בניסיון של הרודן לבסס אותה בתור היורשת הטבעית שלו. אף על פי כן, חשוב להדגיש שקים ג'ו-אה אינה הילדה מסרטון התעמולה.

ANALYSIS: North Korean state media deleted closeup footage of a young girl some believe to be one of Kim Jong Un's daughters.



This followed the reveal of the North Korean leader's other daughter, raising questions around the regime's motivations.https://t.co/LPm5OI26nw