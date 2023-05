קמפיין גיוס כספים למען הגנתו המשפטית של דניאל פרי – חייל מארינס לשעבר שמואשם בהריגת גבר הומלס ברכבת התחתית של ניו יורק – גייס קרוב ל-2 מיליון דולר תוך מספר ימים. סטיבן מ. רייזר, סנגורו של פרי, הגיב לדיווחים בשיחה עם אתר ה-NY Post וטען שהפרשה "פגעה בעצב" בקרב הציבור האמריקאי.

"התמיכה הציבורית בדני באה לידי ביטוי בכמות הכסף שתרמו לו – לא רק תושבי ארה"ב אלא אנשים מכל העולם", טען רייזר. "התמיכה בו מראה שהסיטואציה אליה הוא נקלע בתחילת החודש נכפתה עליו, ושהתקרית פגעה בעצב של הציבור. אני חושב שהמסר פה חד וחלק: לא ניתן לאף אחד לערער על זכותנו להגן על עצמנו, או על חברינו, מפני איומים כאלו ואחרים".

Daniel Penny put his life on the line as a Marine.



He stepped up and restrained a violent felon from terrorizing an innocent woman on the subway.



HE SHOULD BE FREED. pic.twitter.com/wCr6oT981L