התרסקות מטוס בברזיל גבתה את חייהם של 14 בני אדם. לפי הפרסומים בכלי התקשורת המקומיים, קורבנות האסון הם 2 הטייסים ועוד קבוצה של 12 גברים שהיו בדרכם למדינת האמזונאס, צפון-מערב המדינה, כדי לדוג בנהר הריו נֵגְרוֹ.

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות אפשר לראות את חברי הקבוצה עולים על הטיסה הגורלית. חלקם מחייכים אל עבר המצלמה ואחרים עושים סלפי לפני ההמראה. ממצאי החקירה הראשונית חשפו כי כלי התעופה התרסק כמה שעות מאוחר יותר במחוז בַרְסֵלוֹס.

Tragic video captures passengers boarding their plane before it crashed while attempting to land at Barcelos Airport in Amazonas, Brazil. pic.twitter.com/FsOF1Xcy38