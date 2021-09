פרשת היעלמות הבלוגרית המפורסמת: ה-FBI פרסם הלילה (רביעי) כי גופת האישה הצעירה שנמצאה לפני כמה ימים סמוך לחניון קמפינג בוויומינג היא גופתה של הבלוגרית האמריקית המפורסמת גבי פטיטו, הנעדרת מזה תקופה ארוכה. במקביל לכך, נמשכים החיפושים הנרחבים אחר ארוסה, בריאן לונדרי, הנחשב לחשוד המרכזי בפרשת היעלמותה ומותה.

החוקרים קבעו שמותה של פטיטו, שגופתה נמצאה בתחילת השבוע בפארק הלאומי "גרנד טטון", נגרם כתוצאה מרצח. יחד עם זאת, גורם המוות המדויק עדיין לא ברור, וצוות החקירה ממתין לתוצאות נתיחת הגופה, לפני שיוכל לקבוע זאת באופן רשמי.

ה-FBI ויתר רשויות החוק בארה"ב קראו שוב לציבור למסור כל מידע בנוגע ללונדרי, שהוגדר כ"אדם בעל עניין" לחקירה. הוריו אמרו לחוקרים הפדרליים שראו אותו בפעם האחרונה לפני יותר משבוע, אז הוא אמר להם שהוא יוצא לטיול בהרים בשמורת טבע הסמוכה לעיר מגוריהם בנורת' פול שבפלורידה.

"He doesn't really believe I could do any of it" - Gabby Petito on her bf after explaining she has been working really hard to build a website and blog. Brian Laundrie, you're a fraud and everything will come to light. #GabbyPetito #brianlaundrie pic.twitter.com/6fTDvuhfvT