רשויות החוק בברזיל עצרו גבר בחשד לניסיון רצח אחרי שתקף את בתו עם אבנים ומצ'טה. ריינלדו צוצ'יה (54) נעצר לאחר שבתו, ברונה (33), פונתה לבית חולים עם פצעים, חבורות ושטפי דם ברחבי גופה. האב טען מאז שהוא פעל מתוך הגנה עצמית ובתו ניסתה לתקוף אותו קודם.

התקרית האלימה בין השניים אירעה ביום רביעי שעבר, בבית מלון שבבעלות המשפחה, לאחר שאלו התחילו להתווכח בנוגע לכסף. לפי ממצאי החקירה, ריינלדו טען שברונה חייבת לו 180 דולר עבור טיפולי רכב, בזמן שהיא אמרה לו שהוא לא שילם לאמה מזונות עבור אחיה הקטנים. ברונה סיפרה לחוקרים שבשלב מסוים, אביה שלף את המצ'טה והתחיל לרדוף אחריה ברחבי המלון.

Brazilian influencer, 33, is chased down by her dad and beaten with a machete in argument over car repairs https://t.co/Pv7idH2UB9 pic.twitter.com/NjzI4bhyKr