ד"ר ג'ן קרסון, עובדת סוציאלית ומומחית לטראומה, שמה לעצמה מטרה לעזור לאנשים שחיים בצל הפשעים שעשו הוריהם – זאת לאחר שהיא חוותה זאת בעצמה. "בתור ילדה גיליתי שאבי ואימי החורגת הם רוצחים סדרתיים", היא סיפרה בראיון לכלי התקשורת.

קרסון נולדה לג'יימס ולין, שהתגרשו ב-1978, ואז אביה התחתן עם סוזן, אם ל-2. עם החתונה החליט ג'יימס לשנות את שמו למייקל בר קרסון ומאוחר יותר הוא ואשתו החדשה היו ידועים בתור "רוצחי המכשפות של סן פרנסיסקו" – שכן הם טענו שחלק מקורבנותיהם היו מכשפות.

בשנת 1982, אנשי השירות החשאי האמריקאי הופיעו בביתה של אמה של ג'ן וטענו כי בעלה לשעבר זומם לרצוח את הנשיא רייגן. אז, בתום חקירה, נחשף מה הוא ואשתו החדשה עשו. השניים הורשעו ברצח של קארן ברנס בת ה-23, קלארק סטפנס בן ה-26 וג'ון הליאר בן ה-30. הם מרצים בימים אלה עונשי מאסר עולם.

